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Анастасия Волочкова похвасталась выполненным на тренажере шпагатом и призналась в желании быть на высоте

Анастасия Волочкова в своём аккаунте в Instagram опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала своё времяпровождение в спортзале. Она решила показать свой знаменитый шпагат, выполненный на тренажере, и признаться в желании быть всегда на высоте.

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила подписчиков своей невероятной растяжкой, которой она смогла добиться благодаря упорным тренировкам. В подписи к снимку балерина обратилась к своим поклонникам. Она посоветовала им поддерживать спортивную форму, а также стараться быть всегда и везде на высоте. Танцовщица отметила, что и сама любит чувствовать себя лучше всех, и пожелала всем растягивать удовольствие, как и она мышцы и связки. Волочкова заявила, что её знаменитый шпагат должен соединять и объединять всё самое замечательное. Балерина также поделилась видеороликом, на котором запечатлена делая упражнение для прокачки пресса. Она назвала методику его выполнения «по-волочковски». Артистка широко раздвигала ноги, при этом держась за ручки тренажера.

Ранее стало известно, что бывший супруг Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин отреагировал на обвинения балерины по поводу долга в 3 миллиона долларов. Он предложил ей забыть друг о друге и не ворошить прошлое.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:06

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