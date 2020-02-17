Анна Хилькевич раскрыла секрет своего непробиваемого хейтерами спокойствия

В новом посте Анна Хилькевич обратила внимание поклонников на свой новый пиджак, который ей “подогнали индейцы”. Актриса похвасталась, что снова стала соблюдать режим сна, и ей очень приятно ложиться спать до 23:00, чтобы с легкостью проснуться в 06:30 или 07:00. Таким образом артистка приобретает хороший внешний вид и крепкие нервы. Хилькевич подчеркнула, что ее спокойствие не пробьет ни один хейтер. На новом фото звезда позирует в ярком пиджаке, а также с укладкой и макияжем, делающим акцент на губах.В комментариях поклонники похвалили внешний вид Анны Хилькевич, а некоторые подписчики взяли на вооружение ее способ укреплять нервную систему. Фолловеры также осыпали актрису комплиментами и всевозможными пожеланиями.