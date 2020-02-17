Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб ОЗУ





Как отметил представитель компании Ни Фэй, мобильное устройство оснастят оперативной памятью стандарта LPDDR5. Кроме этого, Nubia получит 8-ядерный чип Snapdragon 865. При этом разработчики установят в игрофон флэш-накопитель на 256 Гб, а также ОС Redmagic OS 3.0 под управлением Android 10. Смартфон оборудуют хорошим экраном с частотой обновления 144Hz и сверхбыстрым аккумулятором на 80 Вт. Официальный анонс модели состоится в этом полугодии.Руководитель компании устроил опрос в соцсети Weibo, где поинтересовался у юзеров, нужна ли им версия Red Magic 5G с 16 Гб ОЗУ. Так как интернет-пользователи отреагировали положительно, было принято решение создать вышеназванную модель девайса. В качестве доказательства представитель разместил скриншот раздела «Об этом устройстве».