Стеша Маликова провела бьюти-эксперимент и покрасила в розовый цвет брови
Стеша Маликова стала участнице передачи "Макияж в большом городе", в котором стилисты провели с ее внешностью бьюти-эксперимент. Они покрасила в розовый цвет её брови, сделав образ дочери знаменитости необычным.
Известно, Стеша Маликова является большой ценительницей моды. Она не только носит качественные брендовые вещи, подбирая наряды, выделяющие её чувство стиля, но уже начала делать уверенные шаги в модной индустрии в качестве дизайнера. Не так давно модель представила коллекцию платьев для выпускного бала. Кроме того, начинающая звезда часто бывает в Париже, где узнаёт самые последние тренды, воплощая их в своих образах. Несмотря на безупречный вкус дочери Дмитрия Маликова, стилисты всё же видят, какие изменения можно сделать в её внешности. Юрий Столяров, официальный визажист бренда Maybelline New York в РФ, пригласил Стешу Маликову на передачу "Макияж в большом городе" и поставил с ней бьюти-эксперимент.
Специалист не стал перегружать образ участницы шоу, сохранив общие черты макияжа, к которым поклонники давно привыкли, но добавил один яркий элемент, покрасив той брови в розовый цвет. Судя по всему, звезде понравилось такое решение, и она с удовольствием позировала после окончания передачи перед фотокамерой.
Известно, Стеша Маликова является большой ценительницей моды. Она не только носит качественные брендовые вещи, подбирая наряды, выделяющие её чувство стиля, но уже начала делать уверенные шаги в модной индустрии в качестве дизайнера. Не так давно модель представила коллекцию платьев для выпускного бала. Кроме того, начинающая звезда часто бывает в Париже, где узнаёт самые последние тренды, воплощая их в своих образах. Несмотря на безупречный вкус дочери Дмитрия Маликова, стилисты всё же видят, какие изменения можно сделать в её внешности. Юрий Столяров, официальный визажист бренда Maybelline New York в РФ, пригласил Стешу Маликову на передачу "Макияж в большом городе" и поставил с ней бьюти-эксперимент.
Специалист не стал перегружать образ участницы шоу, сохранив общие черты макияжа, к которым поклонники давно привыкли, но добавил один яркий элемент, покрасив той брови в розовый цвет. Судя по всему, звезде понравилось такое решение, и она с удовольствием позировала после окончания передачи перед фотокамерой.