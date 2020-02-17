Сестра Софии Ротару рассказала, как сын помог певице выйти из депрессии после смерти мужа
Сестра Софии Ротару рассказала, как собственный сын певицы помог ей выйти из депрессии после смерти мужа. Новое интервью Аурика Ротару дала местному украинскому телеканалу.
В браке с единственным супругом София Ротару прожила почти 35 лет, а скончался Анатолий Евдокименко в 2002 году. Он пережил инсульт и долго лечился, но медики не могли ему помочь и в скором времени он пережил еще один приступ, а третий стал смертельным. Это время оказалось непростым для артистки, которая впала в депрессию после похорон. Из затяжного кризиса ее с трудом вытащил сын Руслан Евдокименко. Он заставлял ее работать, а не сидеть дома. Таким образом она писала новые песни, путешествовала и быстро привыкла к такому ритму жизни.
Спустя 18 лет она до сих пор грустит по мужу, как считает Аурика Ротару. Недавно София Ротару опубликовала в своем микроблоге фото супруга, отметив, что он с ней “навсегда”.
В браке с единственным супругом София Ротару прожила почти 35 лет, а скончался Анатолий Евдокименко в 2002 году. Он пережил инсульт и долго лечился, но медики не могли ему помочь и в скором времени он пережил еще один приступ, а третий стал смертельным. Это время оказалось непростым для артистки, которая впала в депрессию после похорон. Из затяжного кризиса ее с трудом вытащил сын Руслан Евдокименко. Он заставлял ее работать, а не сидеть дома. Таким образом она писала новые песни, путешествовала и быстро привыкла к такому ритму жизни.
Спустя 18 лет она до сих пор грустит по мужу, как считает Аурика Ротару. Недавно София Ротару опубликовала в своем микроблоге фото супруга, отметив, что он с ней “навсегда”.