Сестра Софии Ротару рассказала, как сын помог певице выйти из депрессии после смерти мужа

В браке с единственным супругом София Ротару прожила почти 35 лет, а скончался Анатолий Евдокименко в 2002 году. Он пережил инсульт и долго лечился, но медики не могли ему помочь и в скором времени он пережил еще один приступ, а третий стал смертельным. Это время оказалось непростым для артистки, которая впала в депрессию после похорон. Из затяжного кризиса ее с трудом вытащил сын Руслан Евдокименко. Он заставлял ее работать, а не сидеть дома. Таким образом она писала новые песни, путешествовала и быстро привыкла к такому ритму жизни.Спустя 18 лет она до сих пор грустит по мужу, как считает Аурика Ротару. Недавно София Ротару опубликовала в своем микроблоге фото супруга, отметив, что он с ней “навсегда”.