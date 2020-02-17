По случаю 23 февраля компания Huawei снизит стоимость своих гаджетов в России





В онлайн-магазине Huawei на выгодных условиях для приобретения предложат не только смартфоны или планшеты, но также фитнес-браслеты и гарнитуру. На 12 тысяч рублей меньше можно будет заплатить за Huawei P30 Pro, а в качестве бонуса должен предлагаться фирменный чехол. P Smart 2019 и модель P Smart Z обойдутся в среднем на 5 тысяч дешевле. Аналогичной окажется максимальная выгода и в случае с планшетами, применима она к Huawei M5 10 Pro. При этом еще несколько таких устройств потеряют в цене по случаю праздника около 3 тысяч рублей.Специальные цены установлены и на некоторые другие группы товаров, предлагаемых китайским брендом. Акция стартовала 17 числа и сохранит свою актуальность до 23 февраля включительно.