В Сети появилось видео с тайным сыном Евгения Миронова Петром





По сообщениям Telegram-канала «НеМалахов», мальчик очень похож на звездного родителя. В размещенном в Сети сюжете отец и сын радостно улыбаются в камеру. Ранее стало известно, что у Евгения Миронова родился наследник от суррогатной матери. Также выяснилось, что артист завел ребенка по совету Пугачевой, с которой состоит в дружеских отношениях. Якобы именно исполнительница поделилась с художественным руководителем Театра Наций контактом клиники, где они с Галкиным нашли суррогатную мать для будущих детей. Актер ни разу не был женат, но своего сына от общественности он не скрывает.В театре у Петра Миронова есть отдельная комната для отдыха и сна. При этом на все вопросы по поводу родственных связей актер отвечает, что мальчик приходится ему племянником. Мать знаменитости очень рада пополнению в семье, так как долгое время ждала внуков.