Эксперты рассказали о новом гибридном седане Volvo S60 2020





Известно, Volvo S60 2020 делит платформу с моделью V60. В данном средстве передвижения особое внимание конструкторы уделили системам безопасности, опциям комфорта, а также функционалу, осуществляющему помощь водителю в различных ситуациях. Всего из них сочетают четыре разные комплектации, которые существенно отличаются в цене. Самая доступная версия обойдётся покупателю в 36 тысяч долларов, а за топовую придётся заплатить 64 тысячи. Среди электронных устройств, которые оценили эксперты, значатся в первую очередь вспомогательные. Одно из них - это 360-градусная обзорная камера, упрощающая процесс парковки. Кроме того, водителю доступна Volvo Pilot Assist. Эта опция сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и радиолокационный контролёр, а также систему, помогающую удерживать полосу движения. Всё это делает управление седаном очень удобным и простым. Что же касается информационно-развлекательного блока, то он получил смешанные оценки специалистов, поскольку не всем понравилась его не достаточно быстрая реакция на команды владельца.Под капотом Volvo S60 2020 располагается 4-цилиндровый турбированный двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра. Мощность этой силовой установки составляет 316 лошадиных сил. Полноприводная версия также имеет электродвигатели, позволяющие ехать только на них. Всего на выбор доступно четыре разных коробки передач.