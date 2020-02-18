Эксперты рассказали о новом гибридном седане Volvo S60 2020
Эксперты провели тестирование нового автомобиля Volvo S60 2020 и составили мнение о транспортном средстве. Они хорошо отозвались о седане, в котором сочетается несколько важных составляющих для его комфортной эксплуатации.
Известно, Volvo S60 2020 делит платформу с моделью V60. В данном средстве передвижения особое внимание конструкторы уделили системам безопасности, опциям комфорта, а также функционалу, осуществляющему помощь водителю в различных ситуациях. Всего из них сочетают четыре разные комплектации, которые существенно отличаются в цене. Самая доступная версия обойдётся покупателю в 36 тысяч долларов, а за топовую придётся заплатить 64 тысячи. Среди электронных устройств, которые оценили эксперты, значатся в первую очередь вспомогательные. Одно из них - это 360-градусная обзорная камера, упрощающая процесс парковки. Кроме того, водителю доступна Volvo Pilot Assist. Эта опция сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и радиолокационный контролёр, а также систему, помогающую удерживать полосу движения. Всё это делает управление седаном очень удобным и простым. Что же касается информационно-развлекательного блока, то он получил смешанные оценки специалистов, поскольку не всем понравилась его не достаточно быстрая реакция на команды владельца.
Под капотом Volvo S60 2020 располагается 4-цилиндровый турбированный двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра. Мощность этой силовой установки составляет 316 лошадиных сил. Полноприводная версия также имеет электродвигатели, позволяющие ехать только на них. Всего на выбор доступно четыре разных коробки передач.
Известно, Volvo S60 2020 делит платформу с моделью V60. В данном средстве передвижения особое внимание конструкторы уделили системам безопасности, опциям комфорта, а также функционалу, осуществляющему помощь водителю в различных ситуациях. Всего из них сочетают четыре разные комплектации, которые существенно отличаются в цене. Самая доступная версия обойдётся покупателю в 36 тысяч долларов, а за топовую придётся заплатить 64 тысячи. Среди электронных устройств, которые оценили эксперты, значатся в первую очередь вспомогательные. Одно из них - это 360-градусная обзорная камера, упрощающая процесс парковки. Кроме того, водителю доступна Volvo Pilot Assist. Эта опция сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и радиолокационный контролёр, а также систему, помогающую удерживать полосу движения. Всё это делает управление седаном очень удобным и простым. Что же касается информационно-развлекательного блока, то он получил смешанные оценки специалистов, поскольку не всем понравилась его не достаточно быстрая реакция на команды владельца.
Под капотом Volvo S60 2020 располагается 4-цилиндровый турбированный двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра. Мощность этой силовой установки составляет 316 лошадиных сил. Полноприводная версия также имеет электродвигатели, позволяющие ехать только на них. Всего на выбор доступно четыре разных коробки передач.
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:00