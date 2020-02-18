АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Эксперты рассказали о новом гибридном седане Volvo S60 2020

Эксперты провели тестирование нового автомобиля Volvo S60 2020 и составили мнение о транспортном средстве. Они хорошо отозвались о седане, в котором сочетается несколько важных составляющих для его комфортной эксплуатации.
Эксперты рассказали о новом гибридном седане Volvo S60 2020

Известно, Volvo S60 2020 делит платформу с моделью V60. В данном средстве передвижения особое внимание конструкторы уделили системам безопасности, опциям комфорта, а также функционалу, осуществляющему помощь водителю в различных ситуациях. Всего из них сочетают четыре разные комплектации, которые существенно отличаются в цене. Самая доступная версия обойдётся покупателю в 36 тысяч долларов, а за топовую придётся заплатить 64 тысячи. Среди электронных устройств, которые оценили эксперты, значатся в первую очередь вспомогательные. Одно из них - это 360-градусная обзорная камера, упрощающая процесс парковки. Кроме того, водителю доступна Volvo Pilot Assist. Эта опция сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и радиолокационный контролёр, а также систему, помогающую удерживать полосу движения. Всё это делает управление седаном очень удобным и простым. Что же касается информационно-развлекательного блока, то он получил смешанные оценки специалистов, поскольку не всем понравилась его не достаточно быстрая реакция на команды владельца.

Под капотом Volvo S60 2020 располагается 4-цилиндровый турбированный двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра. Мощность этой силовой установки составляет 316 лошадиных сил. Полноприводная версия также имеет электродвигатели, позволяющие ехать только на них. Всего на выбор доступно четыре разных коробки передач.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стеша Маликова провела бьюти-эксперимент и покрасила в розовый цвет…
Эксперты рассказали о новом гибридном седане Volvo S60…
Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на домашнем…
Ученые: Ночные кошмары полезны для…
Риз Уизерспун приняли за ровесницу своей…
Samsung презентовала новую серию «умных» телевизоров» с технологией…
Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её…
Ученые назвали основную причину развития сердечно-сосудистых…
Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об…
Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в дерзком…
Высокий уровень домашнего насилия связали с частыми смертями от…
Светлана Пермякова в день рождения показала фото без укладки и…
Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду…
Медики назвали главные симптомы…
Анастасия Решетова впервые высказала свое мнение о матери Тимати Симоне…
Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую…
На Кубани провели испытания новых…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми…
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного…
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как его средняя дочь отнеслась к появлению младшей…
Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину…
"АвтоВАЗ" запатентовал собственный дизайн колёсных…
Александр Фролов назвал преимущества России перед западными странами в…
Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб…
Инна Чурикова попала в больницу по неизвестной…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на…
Туроператоры перечислили наиболее опасные направления для российских…
По случаю 23 февраля компания Huawei снизит стоимость своих гаджетов в…
Просмотреть все новости