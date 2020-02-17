АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её королевой

Александр Малинин рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ, что очень любит свою супругу Эмму. Он посоветовал женщинам уделять больше внимания своему внешнему виду, отметив, что его жену выглядит как королева.

Александр Малинин заявил, что не может представить семейные отношения без интима и дал несколько советов девушкам. Он считает, обязательно необходимо следить за своим внешним видом и оставаться для возлюбленного самой красивой и желанной, тогда он всегда будет рядом. Исполнитель сообщил, что его супруга всегда в хорошей форме и в этом плане он считает её королевой. Эмма Малинина (в девичестве Залукаева) является третьей супругой певца. Они связали себя узами брака 13 февраля 1990 года и у них есть двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья. В честь 30-летия супружеской жизни преподаватель академического вокала подарил возлюбленной в подарок кольцо с жемчугом.

Однако он считает, что проявленная забота в виде букета цветов и чашки кофе, приготовленной им утром – это самый ценный подарок. Композитор также упомянул и своих детях. Он рассказал, что старался растить их в любви и не ругать во время подросткового периода за какие-либо провинности, так как он сам прошел через жестокие наказания. Малинин сообщил, что его наследники сейчас сосредоточены на учёбе и добиваются заметных результатов. Так, один из его сыновей проходит обучение в Германии, а дочь смогла самостоятельно поступить в лондонскую консерваторию. Малинин заявляет, что дети стараются не подводить его, а что касается их личной жизни, то он не хочет вмешиваться. Для него самое главное, чтобы они были счастливы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её…
Ученые назвали основную причину развития сердечно-сосудистых…
Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об…
Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в дерзком…
Высокий уровень домашнего насилия связали с частыми смертями от…
Светлана Пермякова в день рождения показала фото без укладки и…
Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду…
Медики назвали главные симптомы…
Анастасия Решетова впервые высказала свое мнение о матери Тимати Симоне…
Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую…
На Кубани провели испытания новых…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми…
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного…
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как его средняя дочь отнеслась к появлению младшей…
Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину…
"АвтоВАЗ" запатентовал собственный дизайн колёсных…
Александр Фролов назвал преимущества России перед западными странами в…
Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб…
Инна Чурикова попала в больницу по неизвестной…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на…
Туроператоры перечислили наиболее опасные направления для российских…
По случаю 23 февраля компания Huawei снизит стоимость своих гаджетов в…
Анастасия Волочкова похвасталась выполненным на тренажере шпагатом и призналась в желании быть на…
В Сети показали ранние прототипы автомобилей Aurus Komendant и…
Новое открытие ученых из Польши поставило под вопрос теорию эволюции…
Анна Хилькевич раскрыла секрет своего непробиваемого хейтерами…
В Севастополе из состава Черноморского флота вывели противолодочный корабль…
Сестра Софии Ротару рассказала, как сын помог певице выйти из депрессии после смерти…
Просмотреть все новости