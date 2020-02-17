Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её королевой
Александр Малинин рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ, что очень любит свою супругу Эмму. Он посоветовал женщинам уделять больше внимания своему внешнему виду, отметив, что его жену выглядит как королева.
Александр Малинин заявил, что не может представить семейные отношения без интима и дал несколько советов девушкам. Он считает, обязательно необходимо следить за своим внешним видом и оставаться для возлюбленного самой красивой и желанной, тогда он всегда будет рядом. Исполнитель сообщил, что его супруга всегда в хорошей форме и в этом плане он считает её королевой. Эмма Малинина (в девичестве Залукаева) является третьей супругой певца. Они связали себя узами брака 13 февраля 1990 года и у них есть двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья. В честь 30-летия супружеской жизни преподаватель академического вокала подарил возлюбленной в подарок кольцо с жемчугом.
Однако он считает, что проявленная забота в виде букета цветов и чашки кофе, приготовленной им утром – это самый ценный подарок. Композитор также упомянул и своих детях. Он рассказал, что старался растить их в любви и не ругать во время подросткового периода за какие-либо провинности, так как он сам прошел через жестокие наказания. Малинин сообщил, что его наследники сейчас сосредоточены на учёбе и добиваются заметных результатов. Так, один из его сыновей проходит обучение в Германии, а дочь смогла самостоятельно поступить в лондонскую консерваторию. Малинин заявляет, что дети стараются не подводить его, а что касается их личной жизни, то он не хочет вмешиваться. Для него самое главное, чтобы они были счастливы.
Александр Малинин заявил, что не может представить семейные отношения без интима и дал несколько советов девушкам. Он считает, обязательно необходимо следить за своим внешним видом и оставаться для возлюбленного самой красивой и желанной, тогда он всегда будет рядом. Исполнитель сообщил, что его супруга всегда в хорошей форме и в этом плане он считает её королевой. Эмма Малинина (в девичестве Залукаева) является третьей супругой певца. Они связали себя узами брака 13 февраля 1990 года и у них есть двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья. В честь 30-летия супружеской жизни преподаватель академического вокала подарил возлюбленной в подарок кольцо с жемчугом.
Однако он считает, что проявленная забота в виде букета цветов и чашки кофе, приготовленной им утром – это самый ценный подарок. Композитор также упомянул и своих детях. Он рассказал, что старался растить их в любви и не ругать во время подросткового периода за какие-либо провинности, так как он сам прошел через жестокие наказания. Малинин сообщил, что его наследники сейчас сосредоточены на учёбе и добиваются заметных результатов. Так, один из его сыновей проходит обучение в Германии, а дочь смогла самостоятельно поступить в лондонскую консерваторию. Малинин заявляет, что дети стараются не подводить его, а что касается их личной жизни, то он не хочет вмешиваться. Для него самое главное, чтобы они были счастливы.