Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её королевой





Александр Малинин заявил, что не может представить семейные отношения без интима и дал несколько советов девушкам. Он считает, обязательно необходимо следить за своим внешним видом и оставаться для возлюбленного самой красивой и желанной, тогда он всегда будет рядом. Исполнитель сообщил, что его супруга всегда в хорошей форме и в этом плане он считает её королевой. Эмма Малинина (в девичестве Залукаева) является третьей супругой певца. Они связали себя узами брака 13 февраля 1990 года и у них есть двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья. В честь 30-летия супружеской жизни преподаватель академического вокала подарил возлюбленной в подарок кольцо с жемчугом.Однако он считает, что проявленная забота в виде букета цветов и чашки кофе, приготовленной им утром – это самый ценный подарок. Композитор также упомянул и своих детях. Он рассказал, что старался растить их в любви и не ругать во время подросткового периода за какие-либо провинности, так как он сам прошел через жестокие наказания. Малинин сообщил, что его наследники сейчас сосредоточены на учёбе и добиваются заметных результатов. Так, один из его сыновей проходит обучение в Германии, а дочь смогла самостоятельно поступить в лондонскую консерваторию. Малинин заявляет, что дети стараются не подводить его, а что касается их личной жизни, то он не хочет вмешиваться. Для него самое главное, чтобы они были счастливы.