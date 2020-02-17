Певица Натали показала себя без макияжа

В недавнем посте в своем микроблоге 45-летняя Натали поздравила фолловеров с Днем влюбленных. Артистка призналась, что она всегда влюблена в своих поклонников, а также пожелала хорошего настроения. Для кадра певица позирует в нежно розовой куртке и спортивных штанах такого же цвета. Однако поклонники обратили внимание на отсутствие макияжа на лице звезды, которая решила отказаться от традиционных стрелок. В комментариях подписчики сошлись во мнении, что Натали выглядит гораздо моложе своих лет, а также осыпали ее комплиментами.В своих интервью Наталья Рудина не раз отмечала, что любит много двигаться, самостоятельно выполняет работу по дому, а также часто, но мало ест. Певица посещает клиники красоты, а также не скрывает, что после вторых родов увеличила грудь.