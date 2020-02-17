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В Сети показали ранние прототипы автомобилей Aurus Komendant и Arsenal

В Сети разместили прототипы двух автомобилей Aurus. Речь идет о моделях Komendant и Arsenal, с которых начался нынешний популярный стиль транспортных средств компании.
В Сети показали ранние прототипы автомобилей Aurus Komendant и Arsenal

Судя по всему, за основу машин разработчики взяли сталинский ЗИС-110, позаимствовав у него хромированную радиаторную решетку и габаритную форму кузова. Это можно увидеть на размещенных в Сети фото. По мнению дизайнеров, советское авто достойно быть источником вдохновения, воплощенного с использованием современных технологий. Премьера моделей Komendant и Arsenal назначена на август этого года, а пройдет она в ходе Московского автомобильного салона.

Представители Aurus не озвучили подробные технические характеристики, однако производством минивэна и внедорожника обещают заняться в начале следующего года. Ранее сообщалось, что для сборки премиальных версий инженеры применят базу «Единой модульной платформы», которую предварительно доработали и усовершенствовали.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:00

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