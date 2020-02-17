Стас Садальский поздравил Вячеслава Малежика с днем рождения, вспомнив о перенесенном инсульте

Стас Садальский был рад увидеть Вячеслава Малежика здоровым на яхте во время юбилейного концерта Владимира Глазунова. Артист отметил, что певец энергично танцевал, пел и даже “зажег” зал, несмотря на перенесенный несколько лет назад инсульт. Оказалось, что тогда знаменитость с трудом разговаривал, разучился играть на гитаре и даже ходить. Однако сейчас он чувствует себя хорошо, а его песни на недавнем празднике подпевала публика, в частности, люди помнят его хиты “Мозаика”, “Острова”, “Двести лет”, “Провинциалка” и другие. Садальский напомнил, что Малежик пообещал прийти к нему на “Шашни” 22 февраля в ЦКДЖ, поэтому пригласил его еще раз вместе с супругой, а также пожелал вдохновения и здоровья.Вячеслав Малежик 17 февраля отпраздновал собственное 73-летие. В комментариях к поздравлениям Садальского присоединились многочисленные фанаты отечественных артистов.