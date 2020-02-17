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Новое открытие ученых из Польши поставило под вопрос теорию эволюции динозавров

До недавнего времени в палеонтологии считался общепринятым факт, что предки динозавров были четвероногими, а не двуногими рептилиями. Новое открытие ученых из Польши поставило под вопрос теорию эволюции древних ящеров.

Ученые из биологического факультета Варшавского университета провели исследование того, каким образом двигались первые динозавры. Эксперты обнаружили, что эти существа произошли непосредственно от четвероногих хищников, а не двуногих, как считалось ранее. Подобные результаты были получены после изучения эволюции древних рептилий и костей динозавра Silesaurus opolensis. Известно, что вымершие ящеры отделились от крокодиломорфов во время триасового периода вместе с птицами.

Обе группы перемещались с помощью конечностей, расположенных сбоку, и со временем "переместили" их под туловище. При этом, силезавр не напоминал других динозавров, известных на то время. Он отличался, среди прочего, длинными и стройными передними ногами и передвигался на четырех лапах. Лишь впоследствии они развились до того уровня, чтобы позволить небольшому хищнику передвигаться на задних конечностях. Палеонтологи считают, что таким способом перемещались и иные ранние динозавры, несмотря на мнения коллег о том, что Silesaurus opolensis был отклонением от основной эволюционной линии.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:54

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