Ученые назвали основную причину развития сердечно-сосудистых заболеваний





Во время исследования ученые наблюдали за поведением во сне 495 участников в возрасте от 20 до 76 лет. В основном медики рассматривали качество сна, необходимое для засыпания время и случаи бессонницы. Результаты показывали, что плохой сон приводил к увеличению уровня сахара в крови. Те женщины, которые употребляли вечером много калорий, в последствии дольше засыпали.Мнение специалистов свелось к тому, что следует внимательно следить за рационом, чтобы обезопасить себя от неприятных болезней. По словам авторов исследования, ожирение является основной причиной появления у здорового человека проблем с сердечно-сосудистой системой. В своих следующий проектах эксперты настроены проверить, насколько методы лечения бессонницы позволят укрепить здоровье сердца у пациентов.