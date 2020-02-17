АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Эксперты сравнили консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

В Сети сравнили консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X. Инсайдеры рассказали об отличиях между аппаратами следующего поколения.

Характеристики комплектов для разработчиков помогли увидеть сильные и слабые стороны каждой консоли. Новинки располагают почти идентичной по мощности оснасткой, а именно приставка от Sony имеет частоту процессора 3,6 ГГц, когда ее конкурент может похвастаться 3,7 ГГц. При этом новинка обладает графикой производительностью 12,6 Терафлопс, а аппарат от Microsoft – 11,8. Оперативная память PlayStation 5 составляет 18 Гб GDDR6, у Xbox Series X это значение достигает 16 Гб GDDR6, а объем DDR4 у обоих равен 4 Гб. Существенно разнятся накопители, а именно 500 Гб SSD и 5,5 Гб/с – у Sony, а 1 ТБ SSD и 3,8 Гб/с – у Microsoft. Пропускная способность при этом почти равна – 576 Гб/с и 596 Гб/с соответственно.

Выход в продажу консолей ожидается ближе к концу 2020 года в рождественский сезон.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её…
Ученые назвали основную причину развития сердечно-сосудистых…
Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об…
Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в дерзком…
Высокий уровень домашнего насилия связали с частыми смертями от…
Светлана Пермякова в день рождения показала фото без укладки и…
Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду…
Медики назвали главные симптомы…
Анастасия Решетова впервые высказала свое мнение о матери Тимати Симоне…
Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую…
На Кубани провели испытания новых…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми…
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного…
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как его средняя дочь отнеслась к появлению младшей…
Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину…
"АвтоВАЗ" запатентовал собственный дизайн колёсных…
Александр Фролов назвал преимущества России перед западными странами в…
Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб…
Инна Чурикова попала в больницу по неизвестной…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на…
Туроператоры перечислили наиболее опасные направления для российских…
По случаю 23 февраля компания Huawei снизит стоимость своих гаджетов в…
Анастасия Волочкова похвасталась выполненным на тренажере шпагатом и призналась в желании быть на…
В Сети показали ранние прототипы автомобилей Aurus Komendant и…
Новое открытие ученых из Польши поставило под вопрос теорию эволюции…
Анна Хилькевич раскрыла секрет своего непробиваемого хейтерами…
В Севастополе из состава Черноморского флота вывели противолодочный корабль…
Сестра Софии Ротару рассказала, как сын помог певице выйти из депрессии после смерти…
Просмотреть все новости