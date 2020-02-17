Эксперты сравнили консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X





Характеристики комплектов для разработчиков помогли увидеть сильные и слабые стороны каждой консоли. Новинки располагают почти идентичной по мощности оснасткой, а именно приставка от Sony имеет частоту процессора 3,6 ГГц, когда ее конкурент может похвастаться 3,7 ГГц. При этом новинка обладает графикой производительностью 12,6 Терафлопс, а аппарат от Microsoft – 11,8. Оперативная память PlayStation 5 составляет 18 Гб GDDR6, у Xbox Series X это значение достигает 16 Гб GDDR6, а объем DDR4 у обоих равен 4 Гб. Существенно разнятся накопители, а именно 500 Гб SSD и 5,5 Гб/с – у Sony, а 1 ТБ SSD и 3,8 Гб/с – у Microsoft. Пропускная способность при этом почти равна – 576 Гб/с и 596 Гб/с соответственно.Выход в продажу консолей ожидается ближе к концу 2020 года в рождественский сезон.