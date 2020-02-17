Джастин Бибер «сходил с ума» после расставания с Селеной Гомес





По словам артиста, он не был хорошим партнером, так как иногда вел себя невыносимо и безрассудно. После расставания со звездой музыкант длительное время не мог построить новые отношения. Более того, у него даже произошла откровенная беседа с его нынешней женой Хейли Болдуин. Джастин Бибер не хотел повторить тех же ошибок, поэтому держал возлюбленную на расстоянии, а изначально сказал ей, что все еще не готов с кем-то встречаться. В результате в союзе с моделью исполнителю долгое время пришлось принимать большое количество правильных, как он считает, решений. Тем не менее это сработало и сейчас пара счастлива в браке.Недавно Бибер рассказал подписчикам, что изменил свое отношение к женщинам, поскольку популярность превратила его в эгоцентрика. По мнению экс-возлюбленного Селены Гомес, именно из-за этого рушились его отношения. Теперь, как рассказал певец, он понимает, что у представителей обоих полов разные потребности.