Стал известен список машин с бракованными подушками безопасности





Известно, что японская компания-банкрот Takata несколькими неделями ранее заявила об отзыве 1,5 млн подушек безопасности, которые установлены в российских автомобилях. Оказалось, что в пиропатроне отсутствует влагопоглощающее вещество. Это может привести к неконтролируемому взрыву во время срабатывания эйрбега, способного поразить водителя осколками. Хотя большинство моделей, затронутых этим дефектом, были выпущены в период 2014—2016 годов, большинство автовладельцев из России до сих пор не появились в сервисном центре.Проверить, не входит ли та или иная иномарка в число "бракованных", можно на веб-платформе Takata или Росстандарта. В строке поиска необходимо набрать VIN-код автомобиля, который должен появиться в отзывном списке. Ошибка в конструкции подушек безопасности на данный момент наблюдается в 34 марках: Acura, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge/Ram, Ferrari, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota, Volkswagen. Дефект уже успел нанести увечья паре сотен водителей и стать причиной 29 летальных исходов.