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Сыновья певицы Зары Даниил и Максим выступили на показе мод «Fashion Show Весна 2020»

Певица Зара на своей странице в Instagram рассказала, что её сыновья Максим и Даниил впервые участвовали в показе мод «Fashion Show Весна 2020». Исполнительница поделилась впечатлениями о том, как её наследники смогли совладать со страхом и выступить на подиуме.


По словам Зары, мальчики старательно готовились к выступлению, волнуясь не меньше актрисы. Для них это был совершенно новый, однако очень положительный опыт. Перед началом показа будущие модели ощущали дискомфорт и боялись появляться на подиуме, ощущая страх перед неизведанным, и всё же они перебороли себя и их сложно было остановить. Исполнительница отмечает, для неё самое важное, что сыновья познакомились с новыми людьми и нашли друзей, с которыми, возможно, захотят продолжить общение и дружбу. Известно, младшему сыну певицы Максиму 7 лет, а Даниилу - 9.

Зара очень любит своих детей и старается как можно больше внимания уделять им и проводить всё свободное время. Пользователи Сети, в свою очередь, выразили восторг от такой новости и поздравили звёздную маму с дебютом сыновей. Они отметили, что старший сын ведёт себя сдержанно и сосредоточенно, прекрасно справляясь со своей задачей, а у младшего очень лёгкая походка и он идёт по подиуму в припрыжку. «Прелестные мальчики. Они отлично справились! Зарочка, ещё раз поздравляю», «Самые клёвые модели», - прокомментировали публикацию поклонники певицы.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:48

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