Ubisoft представила в игре Rainbow Six Siege операцию Void Edge





На протяжении некоторого времени в игровой сфере распространялись слухи о новом дополнении к игре Rainbow Six Siege. Как оказалось, утечки были не ошибкой, а Ubisoft действительно готовилась ввести в многопользовательский командный шутер новый контент. Представила же студия его в самый разгар мероприятия Six Invitational 2020. Как и ожидалось, игроки получат под своё управление двух новых персонажей, обладающих своими уникальными тактическими способностями. Первым из свежих героев стала Яна, имеющая класс "атакующая". Её особенность - голографический двойник, которого можно использовать для разведки и введения в заблуждение противников. Виртуальная модель может уходить вглубь карты, исследуя поставленные ловушки, при этом те не будут срабатывать на неосязаемое изображение. Если же его заметят и выстрелят, видение разрушится и его не удастся вновь задействовать, пока не пополнится энергия. Ещё одной полезной функцией этого элемента является отвлечение соперников. Они будут слышать шаги или прятаться, опасаясь нападения. Вторым персонажем стал "защитник" Орикс, который способен сбивать других игроков с ног, совершая резкий рывок в их сторону. Примечательно, не спасает от этой атаки даже щит. Может персонаж плечом выбивать разрушаемые материалы. Также он наделён умением забираться в открытые в потолке люки или просто заглядывать в них, ведя разведку местности. Делать это постоянно нельзя, нужно дожидаться, когда восстановится энергия.Ещё одной новинкой стала обновлённая карта "Орегон". Программисты её полностью переработали и исправили немало багов, в том числе в системе разрушений, которая станет менее хаотичной. Изменена и система появления на локациях ботов, теперь они вводятся в игру на первой выбранной точке ввода.