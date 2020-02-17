АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Ubisoft представила в игре Rainbow Six Siege операцию Void Edge

Студия Ubisoft сделала официальную презентацию операции Void Edge для многопользовательского шутера Rainbow Six Siege. Появление нового контента в игре добавит в него двух новых персонажей, а также переработанную боевую карту.
Ubisoft представила в игре Rainbow Six Siege операцию Void Edge

На протяжении некоторого времени в игровой сфере распространялись слухи о новом дополнении к игре Rainbow Six Siege. Как оказалось, утечки были не ошибкой, а Ubisoft действительно готовилась ввести в многопользовательский командный шутер новый контент. Представила же студия его в самый разгар мероприятия Six Invitational 2020. Как и ожидалось, игроки получат под своё управление двух новых персонажей, обладающих своими уникальными тактическими способностями. Первым из свежих героев стала Яна, имеющая класс "атакующая". Её особенность - голографический двойник, которого можно использовать для разведки и введения в заблуждение противников. Виртуальная модель может уходить вглубь карты, исследуя поставленные ловушки, при этом те не будут срабатывать на неосязаемое изображение. Если же его заметят и выстрелят, видение разрушится и его не удастся вновь задействовать, пока не пополнится энергия. Ещё одной полезной функцией этого элемента является отвлечение соперников. Они будут слышать шаги или прятаться, опасаясь нападения. Вторым персонажем стал "защитник" Орикс, который способен сбивать других игроков с ног, совершая резкий рывок в их сторону. Примечательно, не спасает от этой атаки даже щит. Может персонаж плечом выбивать разрушаемые материалы. Также он наделён умением забираться в открытые в потолке люки или просто заглядывать в них, ведя разведку местности. Делать это постоянно нельзя, нужно дожидаться, когда восстановится энергия.

Ещё одной новинкой стала обновлённая карта "Орегон". Программисты её полностью переработали и исправили немало багов, в том числе в системе разрушений, которая станет менее хаотичной. Изменена и система появления на локациях ботов, теперь они вводятся в игру на первой выбранной точке ввода.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её…
Ученые назвали основную причину развития сердечно-сосудистых…
Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об…
Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в дерзком…
Высокий уровень домашнего насилия связали с частыми смертями от…
Светлана Пермякова в день рождения показала фото без укладки и…
Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду…
Медики назвали главные симптомы…
Анастасия Решетова впервые высказала свое мнение о матери Тимати Симоне…
Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую…
На Кубани провели испытания новых…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми…
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного…
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как его средняя дочь отнеслась к появлению младшей…
Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину…
"АвтоВАЗ" запатентовал собственный дизайн колёсных…
Александр Фролов назвал преимущества России перед западными странами в…
Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб…
Инна Чурикова попала в больницу по неизвестной…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на…
Туроператоры перечислили наиболее опасные направления для российских…
По случаю 23 февраля компания Huawei снизит стоимость своих гаджетов в…
Анастасия Волочкова похвасталась выполненным на тренажере шпагатом и призналась в желании быть на…
В Сети показали ранние прототипы автомобилей Aurus Komendant и…
Новое открытие ученых из Польши поставило под вопрос теорию эволюции…
Анна Хилькевич раскрыла секрет своего непробиваемого хейтерами…
В Севастополе из состава Черноморского флота вывели противолодочный корабль…
Сестра Софии Ротару рассказала, как сын помог певице выйти из депрессии после смерти…
Просмотреть все новости