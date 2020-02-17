"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи лица





Для того, чтобы кожа оставалась здоровой, нужно использовать правильные средства, а также смывать косметику на ночь. Чтобы придерживаться гигиены, важно умывать лицо дважды в день, но время перед сном для этого не совсем подходящее. Эксперты настаивают на том, что привычка умываться сразу перед сном в корне не верна, и делать это нужно намного раньше, а именно – на закате. Клетки организма, как и тело, имеют собственный биоритм, который активируется, когда стемнеет. Когда солнце садится, кожа уже занята созданием новых ячеек и заменой старых. Таким образом, умывание лица заранее сохранит внутренние часы в равновесии и, по мнению исследователей, поможет поддержать биоритм, чтобы защитить кожный покров от повреждений и старения.Именно в это время кожа может гораздо лучше впитывать средства по уходу, потому что она не занята защитой от ультрафиолетового излучения или других угроз.