"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи лица
Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи лица. Выяснилось, что умываться перед сном – неправильно.
Для того, чтобы кожа оставалась здоровой, нужно использовать правильные средства, а также смывать косметику на ночь. Чтобы придерживаться гигиены, важно умывать лицо дважды в день, но время перед сном для этого не совсем подходящее. Эксперты настаивают на том, что привычка умываться сразу перед сном в корне не верна, и делать это нужно намного раньше, а именно – на закате. Клетки организма, как и тело, имеют собственный биоритм, который активируется, когда стемнеет. Когда солнце садится, кожа уже занята созданием новых ячеек и заменой старых. Таким образом, умывание лица заранее сохранит внутренние часы в равновесии и, по мнению исследователей, поможет поддержать биоритм, чтобы защитить кожный покров от повреждений и старения.
Именно в это время кожа может гораздо лучше впитывать средства по уходу, потому что она не занята защитой от ультрафиолетового излучения или других угроз.
Для того, чтобы кожа оставалась здоровой, нужно использовать правильные средства, а также смывать косметику на ночь. Чтобы придерживаться гигиены, важно умывать лицо дважды в день, но время перед сном для этого не совсем подходящее. Эксперты настаивают на том, что привычка умываться сразу перед сном в корне не верна, и делать это нужно намного раньше, а именно – на закате. Клетки организма, как и тело, имеют собственный биоритм, который активируется, когда стемнеет. Когда солнце садится, кожа уже занята созданием новых ячеек и заменой старых. Таким образом, умывание лица заранее сохранит внутренние часы в равновесии и, по мнению исследователей, поможет поддержать биоритм, чтобы защитить кожный покров от повреждений и старения.
Именно в это время кожа может гораздо лучше впитывать средства по уходу, потому что она не занята защитой от ультрафиолетового излучения или других угроз.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:41