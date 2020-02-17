АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

"Не умываться перед сном": Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи лица

Косметологи напомнили правила поддержания чистоты кожи лица. Выяснилось, что умываться перед сном – неправильно.

Для того, чтобы кожа оставалась здоровой, нужно использовать правильные средства, а также смывать косметику на ночь. Чтобы придерживаться гигиены, важно умывать лицо дважды в день, но время перед сном для этого не совсем подходящее. Эксперты настаивают на том, что привычка умываться сразу перед сном в корне не верна, и делать это нужно намного раньше, а именно – на закате. Клетки организма, как и тело, имеют собственный биоритм, который активируется, когда стемнеет. Когда солнце садится, кожа уже занята созданием новых ячеек и заменой старых. Таким образом, умывание лица заранее сохранит внутренние часы в равновесии и, по мнению исследователей, поможет поддержать биоритм, чтобы защитить кожный покров от повреждений и старения.

Именно в это время кожа может гораздо лучше впитывать средства по уходу, потому что она не занята защитой от ультрафиолетового излучения или других угроз.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Малинин признался в искренней любви супруге Эмме и назвал её…
Ученые назвали основную причину развития сердечно-сосудистых…
Подопечный Юлии Началовой Георгий Иващенко прокомментировал слухи об…
Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в дерзком…
Высокий уровень домашнего насилия связали с частыми смертями от…
Светлана Пермякова в день рождения показала фото без укладки и…
Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду…
Медики назвали главные симптомы…
Анастасия Решетова впервые высказала свое мнение о матери Тимати Симоне…
Первая ступень Falcon 9 рухнула в воду при посадке на плавучую…
На Кубани провели испытания новых…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми…
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного…
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как его средняя дочь отнеслась к появлению младшей…
Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину…
"АвтоВАЗ" запатентовал собственный дизайн колёсных…
Александр Фролов назвал преимущества России перед западными странами в…
Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб…
Инна Чурикова попала в больницу по неизвестной…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на…
Туроператоры перечислили наиболее опасные направления для российских…
По случаю 23 февраля компания Huawei снизит стоимость своих гаджетов в…
Анастасия Волочкова похвасталась выполненным на тренажере шпагатом и призналась в желании быть на…
В Сети показали ранние прототипы автомобилей Aurus Komendant и…
Новое открытие ученых из Польши поставило под вопрос теорию эволюции…
Анна Хилькевич раскрыла секрет своего непробиваемого хейтерами…
В Севастополе из состава Черноморского флота вывели противолодочный корабль…
Сестра Софии Ротару рассказала, как сын помог певице выйти из депрессии после смерти…
Просмотреть все новости