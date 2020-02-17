В Сети появился видеоролик сопровождения самолета Шойгу сербскими МиГ-29





Российские телеканалы широко распространяли видеоролик, на кадрах которого было запечатлено сопровождение самолета Сергея Шойгу в небе над Сербией. Почетный эскорт из нескольких МиГ-29 составил компанию лайнеру с главой Минобороны России до самого аэропорта им. Николы Теслы в Белграде. Стоит отметить, что необычное зрелище было заснято с борта российского судна. Известно, что Шойгу приглашали посетить дружественную страну еще в 2019 году, поэтому решили встретить военного деятеля со всеми почестями.Президент Сербии Александр Вучич предложил министру обороны РФ не только оценить развитие ВС страны, но и обсудить вопросы военного и технического сотрудничества для достижения региональной безопасности. Кроме прочего, в университете обороны Сербии Шойгу должны вручить почетную докторскую степень. Впоследствии делегация из России посетит кладбище освободителей Белграда от немецко-фашистской армии. На этом месте военные деятели заложат капсулу в мемориальный комплекс «Вечный огонь».