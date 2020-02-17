Максим Дунаевский 15 лет не снимает пенсию: «Пользоваться ею не планирую»





Как отметил 75-летний музыкант, он не жалуется на выплаты, поскольку кроме остальных заслуг он является народным артистом и имеет ордена. За первое Дунаевскому идет надбавка в размере 30 тысяч рублей. Композитор заявил, что вряд ли ему бы хватило этих денег, если бы не работа. То же самое он сказал и о всех россиянах. В ходе беседы Максим Исаакович подчеркнул, что в течение 15 лет он не снимал пенсию, поскольку не нуждался в ней. Пианист продолжает сочинять музыку и получать гонорары за авторские права.Дунаевский добавил, что в будущем также не собирается обращаться к пособию, ведь намерен работать «до последнего дня». Тем не менее назвать точную сумму пенсии композитор отказался.