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Максим Дунаевский 15 лет не снимает пенсию: «Пользоваться ею не планирую»

Максим Дунаевский в разговоре с журналистами рассказал о своей пенсии. По словам композитора, он не снимает государственные начисления на протяжении 15 лет.
Максим Дунаевский 15 лет не снимает пенсию: «Пользоваться ею не планирую»

Как отметил 75-летний музыкант, он не жалуется на выплаты, поскольку кроме остальных заслуг он является народным артистом и имеет ордена. За первое Дунаевскому идет надбавка в размере 30 тысяч рублей. Композитор заявил, что вряд ли ему бы хватило этих денег, если бы не работа. То же самое он сказал и о всех россиянах. В ходе беседы Максим Исаакович подчеркнул, что в течение 15 лет он не снимал пенсию, поскольку не нуждался в ней. Пианист продолжает сочинять музыку и получать гонорары за авторские права.

Дунаевский добавил, что в будущем также не собирается обращаться к пособию, ведь намерен работать «до последнего дня». Тем не менее назвать точную сумму пенсии композитор отказался.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:17

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