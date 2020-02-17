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Актрисы Нелли Уварова и Мария Машкова воссоединились для благотворительного проекта «Наивно? Очень»

Российские актрисы, известные по ролям в телесериале «Не родись красивой», Нелли Уварова и Мария Машкова встретились ради организации благотворительного конкурса в рамках проекта «Наивно? Очень». Героиня популярной кинокартины Катя Пушкарева проводит социальную работу в сети Instagram, продавая одежду. Все вырученные средства идут на оплату лечения детям, страдающим от аутизма.
Актрисы Нелли Уварова и Мария Машкова воссоединились для благотворительного проекта «Наивно? Очень»

Киноактриса Мария Машкова гордится своей подругой и коллегой Нелли Уваровой, которая посвящает свою жизнь благотворительности. Недавно она опубликовала в личном блоге Instagram видео с официальной страницы проекта «Наивно? Очень». В подписи актриса сообщила об условиях конкурса, который проводится в рамках социальной помощи детям с особенностями развития.

Пользователи Сети заметили, что на видеоролике актрисы ведут себя очень естественно и дружно. Нелли Уварова и Мария Машкова вместе поделились воспоминаниями со съемок телесериала «Не родись красивой». Актриса, сыгравшая Катю Пушкареву, вспомнила трогательную историю Ольги Ломоносовой, которая во время съемок была беременной.

Как известно, телесериал закрылся 15 лет назад, однако он до сих сохраняет яркое впечатление в памяти сотен тысяч телезрителей. Многие поклонники Кати Пушкаревой до сих пор пишут именно такое обращение, адресованное актрисе Нелли Уваровой.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:47

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