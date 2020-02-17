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Смартфон Honor 9X Lite с камерой на 48 Мп рассекретили до анонса

В Сети появилась информация о гаджете Honor 9X Lite с камерой на 48 Мп. Смартфон рассекретили до анонса, озвучив все технические характеристики устройства.
Смартфон Honor 9X Lite с камерой на 48 Мп рассекретили до анонса

Как стало известно, смартфон Honor 9X Lite, являющийся представителем среднего ценового сегмента, получил 6,5-дюймовый экран с матрицей FullView, а его полезная площадь по отношению к размеру дисплея составит 91%. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а датчик самой производительной линзы основного модуля получил чувствительность 48 Мп. В поддержку ему установлены ещё два объектива по 2 Мп с разной чувствительностью. Основой девайса стал процессор Kirin 710, имеющий четыре ядра Cortex A73 или Cortex A73. В первом случае частота работы ядер находится на уровне 2,2 Ггц, а во втором - 1,7 Ггц. За графику отвечает адаптер Mali-G51 MP4. Объём памяти, предназначенный для установки приложений и хранения медиафайлов, достигает 128 ГБ, а доступная оперативная память исчисляется 4 ГБ. Кроме того, на задней панели есть дактилоскопический сканер для отпечатка пальца.

Известна и ёмкость аккумуляторной батареи. Заряд источника питания равен 3 750 мАч. Общий же вес смартфона не превышает 160 грамм. Управляется Honor 9X Lite операционной системой Android, которая облачена в фирменную оболочку производителя. Стоимость новинки на домашнем рынке составит 210 долларов США.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:54

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