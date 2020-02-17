ВВС России хотят провести второй полет новейшего транспортника Ил-112





Серийный выпуск транспортного самолета Ил-112 в скором времени начнется на Воронежском заводе, а второй полет его прототипа планируется провести в апреле текущего года. Подобную информацию предоставил руководитель ПАО "Ил" Юрий Грудинин во время совещания по развитию кадрового потенциала промышленных предприятий в Таганроге. Последний добавил, что выпускаемые заводом Ил-76 и Ил-114-300 наряду с будущим Ил-112 сейчас проходят сертификацию по гражданским нормам.Стоит отметить, что первые тесты Ил-112В, первого военно-транспортного самолета в России, разработанного с нуля, проводились в апреле 2019 года. Что касается его разработки, то она началась еще в 2014 году. Грузоподъемность ЛА составляет около 5 тонн, что делает его идеальным средством для передислокации военнослужащих, бронемашин и орудий. Ил-112В на данный момент создается в количестве 62 экземпляров как замена устаревшим Ан-26 и Ан-24. При этом ВВС России получат в 2022 году целых две версии транспортника: для гражданской (Ил-112Т) и военной авиации (Ил-112В).