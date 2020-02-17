JAC Motors запустил в РФ продажу S3 и S5 через сервис скидок





В рамках нововведения можно стать обладателем 2-х новых версий. Машины доступны для поклонников корпорации по сервису скидок, который начал действовать 15 февраля этого года. Купон на покупку транспортного средства от JAC Motors может составить примерно 16%, но все зависит от выбранной сборки и наличия дополнительных функций. Автомобиль S3 оборудован двигателем на 1,5 литра, работающим в тандеме с МКПП. Начальная цена за модель составляет 779 тысяч рублей.Под капотом S5 Luxury разработчики установили 2-литровый мотор, который функционирует в паре с МКПП или АКПП. Приобрести кроссовер можно по стоимости от 919 тысяч рублей. Как отмечают дилеры, за счет новой программы они планируют увеличить лояльную аудиторию и значительно нарастить объемы реализации машин на рынке РФ.