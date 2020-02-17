Анастасия Решетова впервые высказала свое мнение о матери Тимати Симоне Юнусовой





По словам молодой мамы, в отпуске с четырехмесячным Ратмиром ей постоянно помогала свекровь. Им даже удалось привить маленькому наследнику любовь к плаванию. «Как только мы вернулись с океана, я стала каждый день ездить с Ратмиром в бассейн. А в теплых краях с ним занималась Симона. Именно она дала начало зарождению навыка плавания у малыша. Я ей доверяю, ведь ей удалось научить отлично плавать и сыновей и внучку!» - поясняет Анастасия Решетова.Напомним, что подписчики модели часто поднимают тему взаимоотношений супруги Тимати и его матери. Многие фолловеры отмечают, что Симона Юнусова не очень любит свою невестку и с большим уважением относится к предыдущей возлюбленной сына Алене Шишковой.