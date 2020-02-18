Кардиолог Хоссам Фаузи заявил, что атеросклероз не является следствием общего уровня холестерина





Атеросклероз - это процесс отложения холестерина на стенках крупных и средних артерий. Бляшки, которые формируются при этом, могут приводить к понижению прилива крови к внутренним органам, конечностям и головному мозгу, что провоцирует серьезные последствия, такие как инфаркт, инсульт, аневризма аорты, гангрена. Длительное время медики обращали внимание на уровень холестерина в крови и таким образом определяли риск развития заболеваний. По словам Хоссама Фаузи, при осмотре пациента необходимо принимать к сведению липопротеины низкой плотности, являющиеся самым важным фактором при медицинском обследовании. Специалист утверждает, что прежде всего важно понимать процент его в организме.Он заявляет, не бывает единого показателя, применяемого ко всем людям. Например, если человек младше 40 лет, он не ощущает скачков АД, не страдает от ожирения, у него не наблюдаются семейные или генетические анамнезы по поводу ишемической болезни сердца или инсульта, то оптимальным уровнем для него будет меньше 100 мг/дл. Если заболевания всё же присутствуют, то показатель ЛПНП должен быть меньше 70 мг/дл. При коронарной недостаточности уровень значительно ниже - 50 мг/дл. Врач отметил, в случае понижения уровня ЛПНП до 10 или 0 это положительно скажется на состоянии здоровья человека, поскольку данный холестерин абсолютно бесполезен.