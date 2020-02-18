Кардиолог Хоссам Фаузи заявил, что атеросклероз не является следствием общего уровня холестерина
Кардиолог Хоссам Фаузи из Египта заявил, что атеросклероз не является следствием общего уровня холестерина. При осмотре пациента необходимо обращать внимание на липопротеины низкой плотности (ЛПНП).
Атеросклероз - это процесс отложения холестерина на стенках крупных и средних артерий. Бляшки, которые формируются при этом, могут приводить к понижению прилива крови к внутренним органам, конечностям и головному мозгу, что провоцирует серьезные последствия, такие как инфаркт, инсульт, аневризма аорты, гангрена. Длительное время медики обращали внимание на уровень холестерина в крови и таким образом определяли риск развития заболеваний. По словам Хоссама Фаузи, при осмотре пациента необходимо принимать к сведению липопротеины низкой плотности, являющиеся самым важным фактором при медицинском обследовании. Специалист утверждает, что прежде всего важно понимать процент его в организме.
Он заявляет, не бывает единого показателя, применяемого ко всем людям. Например, если человек младше 40 лет, он не ощущает скачков АД, не страдает от ожирения, у него не наблюдаются семейные или генетические анамнезы по поводу ишемической болезни сердца или инсульта, то оптимальным уровнем для него будет меньше 100 мг/дл. Если заболевания всё же присутствуют, то показатель ЛПНП должен быть меньше 70 мг/дл. При коронарной недостаточности уровень значительно ниже - 50 мг/дл. Врач отметил, в случае понижения уровня ЛПНП до 10 или 0 это положительно скажется на состоянии здоровья человека, поскольку данный холестерин абсолютно бесполезен.
Атеросклероз - это процесс отложения холестерина на стенках крупных и средних артерий. Бляшки, которые формируются при этом, могут приводить к понижению прилива крови к внутренним органам, конечностям и головному мозгу, что провоцирует серьезные последствия, такие как инфаркт, инсульт, аневризма аорты, гангрена. Длительное время медики обращали внимание на уровень холестерина в крови и таким образом определяли риск развития заболеваний. По словам Хоссама Фаузи, при осмотре пациента необходимо принимать к сведению липопротеины низкой плотности, являющиеся самым важным фактором при медицинском обследовании. Специалист утверждает, что прежде всего важно понимать процент его в организме.
Он заявляет, не бывает единого показателя, применяемого ко всем людям. Например, если человек младше 40 лет, он не ощущает скачков АД, не страдает от ожирения, у него не наблюдаются семейные или генетические анамнезы по поводу ишемической болезни сердца или инсульта, то оптимальным уровнем для него будет меньше 100 мг/дл. Если заболевания всё же присутствуют, то показатель ЛПНП должен быть меньше 70 мг/дл. При коронарной недостаточности уровень значительно ниже - 50 мг/дл. Врач отметил, в случае понижения уровня ЛПНП до 10 или 0 это положительно скажется на состоянии здоровья человека, поскольку данный холестерин абсолютно бесполезен.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00