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Психологи назвали самые частые причины разногласий у молодоженов

С целью определить самые частые причины разногласий среди молодых семей, чтобы найти способ им помочь и сохранить брак, американские психологи провели опрос среди добровольцев. В результате проведенной работы экспертам удалось обнаружить и назвать шесть ключевых тем семейных споров.
Психологи назвали самые частые причины разногласий у молодоженов

Психолог Гимьерме Лопес из Оклендского университета сообщает, что благодаря опросу и возможности определить причины разногласий можно помочь молодым супругам наладить отношения еще до того, как они задумаются о разводе. Для данной работы эксперты провели грандиозную работу. В первую очередь они предложили студентам написать свои варианты самых частых тем семейных ссор. Затем специалисты провели детальные консультации с 107 парами. После этого они отобрали шесть групп поводов для конфликтов, которые встречались в жизни всех добровольцев.

Психологи отметили, что первая тема, которую они выделили – недостаток внимания со стороны мужа или жены. Эта проблема существовала во всех опрошенных семьях и чаще всего наталкивала одного из супругов на мысли о разводе. Кроме того, в список причин попали недопонимание, проблемы в сексуальной жизни, финансовые вопросы, главенство и ведение быта. На основе результатов опроса, психологи составили буклет-опросник, который поможет парам найти общий язык и самостоятельно наладить отношения. Также данная публикация была предложена специалистам, чтобы использовать ее во время личных консультаций с молодожёнами.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:23

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