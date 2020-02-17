Психологи назвали самые частые причины разногласий у молодоженов





Психолог Гимьерме Лопес из Оклендского университета сообщает, что благодаря опросу и возможности определить причины разногласий можно помочь молодым супругам наладить отношения еще до того, как они задумаются о разводе. Для данной работы эксперты провели грандиозную работу. В первую очередь они предложили студентам написать свои варианты самых частых тем семейных ссор. Затем специалисты провели детальные консультации с 107 парами. После этого они отобрали шесть групп поводов для конфликтов, которые встречались в жизни всех добровольцев.Психологи отметили, что первая тема, которую они выделили – недостаток внимания со стороны мужа или жены. Эта проблема существовала во всех опрошенных семьях и чаще всего наталкивала одного из супругов на мысли о разводе. Кроме того, в список причин попали недопонимание, проблемы в сексуальной жизни, финансовые вопросы, главенство и ведение быта. На основе результатов опроса, психологи составили буклет-опросник, который поможет парам найти общий язык и самостоятельно наладить отношения. Также данная публикация была предложена специалистам, чтобы использовать ее во время личных консультаций с молодожёнами.