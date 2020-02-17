В Сети обнаружили «клона» звезды «Дом-2» Яны Шафеевой





Яна Шафеева очень яркая и дерзкая девушка. Возможно, поэтому немало тех, кто хотел бы быть на нее похожей, ведь такая барышня не может не зацепить. Многие симпатизируют Яне Шафеевой.Так, Нита Кузьмина начала предпринимать такие действия по отношению к своей внешности и практически копирует Яну Шафееву. Она остригла волосы под каре, а также делает снимки в похожих образах, как и участница проекта «Дом-2» Известно, что Нита является девушкой Михаила Терехина, который ранее также был участником телестройки.Если сравнивать новые фотографии, которые появляются у двух представительниц прекрасного пола с некоторой периодичностью, то можно сделать вывод, что у них похожая одежда и даже аксессуары. Пока не известно, почему Нита Кузьмина постоянно пародирует Яну Шафееву, но это факт, что она делает все, чтобы иметь как можно больше общего со звездой реалити.