Росстандарт отзывает в России кроссоверы Cadillac XT5





Как стало известно, причиной, по которой транспортные средства должны быть доставлены в сервисные центры, оказалась некорректная сборка кронштейна громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС. Кроме того, его крепление к передней панели автомобиля также является недопустимым, поскольку не соответствует установленным нормам допущения минимального радиуса скругления, так как этот элемент находится в зоне касания коленом. Есть нарекания и к конструкции громкоговорителя. В итоге в числе машин, конструкция которых нарушена, оказался 321 экземпляр. Все машины, попавшие в список, сошли с конвейера в период с 2017 по 2019 год. В скором времени владельцы внедорожников Cadillac XT5 начнут получать письма о необходимости посетить ближайший сервисный центр. Возможно и телефонное оповещение.Росстандарт отмечает, каждый человек может самостоятельно узнать, необходима ли его машине замена неправильных элементов, обратившись к специальному приложению и сравнив VIN-номер. Как это принято в подобной ситуации, все ремонтные работы должны осуществляться за счёт производителя транспортного средства.