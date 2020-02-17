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Росстандарт отзывает в России кроссоверы Cadillac XT5

ООО "ДЖИ ЭМ АВТО", являющаяся официальным представителем компании Cadillac в России, начала отзывную кампанию модели XT5. Данные кроссоверы, как порекомендовал Росстандарт, должны пройти ремонтные мероприятия.

Как стало известно, причиной, по которой транспортные средства должны быть доставлены в сервисные центры, оказалась некорректная сборка кронштейна громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС. Кроме того, его крепление к передней панели автомобиля также является недопустимым, поскольку не соответствует установленным нормам допущения минимального радиуса скругления, так как этот элемент находится в зоне касания коленом. Есть нарекания и к конструкции громкоговорителя. В итоге в числе машин, конструкция которых нарушена, оказался 321 экземпляр. Все машины, попавшие в список, сошли с конвейера в период с 2017 по 2019 год. В скором времени владельцы внедорожников Cadillac XT5 начнут получать письма о необходимости посетить ближайший сервисный центр. Возможно и телефонное оповещение.

Росстандарт отмечает, каждый человек может самостоятельно узнать, необходима ли его машине замена неправильных элементов, обратившись к специальному приложению и сравнив VIN-номер. Как это принято в подобной ситуации, все ремонтные работы должны осуществляться за счёт производителя транспортного средства.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:40

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