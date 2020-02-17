В Сети появились первые изображения Kia Sorento нового поколения
Хотя Kia Sorento собираются представить в марте на Женевском автосалоне, уже сейчас стали доступны первые изображения салона и экстерьера. В Сети также появились официальные характеристики кроссовера нового поколения и дата его выхода на глобальный рынок.
Новые фотографии интерьера и кузова Kia Sorento позволили оценить необычные дизайнерские решения от корейской компании. Следующая генерация "паркетного" внедорожника получила новую решетку радиатора, ходовые огни с узким форм-фактором и светодиодами, которые дополняются противотуманной оптикой и задними LED-фонарями. На нижней части багажника также можно заметить фирменную подпись Sorento, а выше нее расположился спойлер со светодиодным стоп-сигналом.
Что касается внутреннего оснащения, то помимо качественной отделки салона с высоким уровнем эргономики, владельца также обрадует наличие информационно-развлекательного центра, крупный сенсорный экран, климат-контроль и станция для беспроводной зарядки смартфонов. В техническом плане клиентам стоит ожидать турбодвигатель мощностью 305 лошадей, который идет в паре с 8-диапазонным "автоматом". Южнокорейские дилеры бренда уже объявили о начале продаж на местном рынке. В глобальном смысле модель станет доступна до конца 2020 года.
Новые фотографии интерьера и кузова Kia Sorento позволили оценить необычные дизайнерские решения от корейской компании. Следующая генерация "паркетного" внедорожника получила новую решетку радиатора, ходовые огни с узким форм-фактором и светодиодами, которые дополняются противотуманной оптикой и задними LED-фонарями. На нижней части багажника также можно заметить фирменную подпись Sorento, а выше нее расположился спойлер со светодиодным стоп-сигналом.
Что касается внутреннего оснащения, то помимо качественной отделки салона с высоким уровнем эргономики, владельца также обрадует наличие информационно-развлекательного центра, крупный сенсорный экран, климат-контроль и станция для беспроводной зарядки смартфонов. В техническом плане клиентам стоит ожидать турбодвигатель мощностью 305 лошадей, который идет в паре с 8-диапазонным "автоматом". Южнокорейские дилеры бренда уже объявили о начале продаж на местном рынке. В глобальном смысле модель станет доступна до конца 2020 года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:10