Skoda назвала цены на седан и хэтчбек Rapid





Корпорация анонсировала старт продаж очередной версии транспортного средства. По предоставленной информации, Rapid будет иметь несколько отличий от предыдущей машины. Новая модель оснащена обновленными бамперами и фарами, то же самое касается и радиаторной решетки. Тем не менее габариты авто остались неизмененными как для хэтчбека, так и для седана. Разработчики установили в салон усовершенствованную мультимедийную панель без физических кнопок, а также маленькие декоративные вставки красного оттенка.Новая Skoda оборудована атмосферным мотором на 1,5 литра, выдающего 115 лошадиных сил. Цена за седан составит 721 тысяч рублей, а за хэтчбек – 739 тысяч.