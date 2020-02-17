Skoda назвала цены на седан и хэтчбек Rapid
Представители Skoda назвали цены на модель Rapid. Из-за начала приема заявок на покупку автомобиля с типом кузова хэтчбек и седан компания озвучила несколько особенностей рестайлингового варианта новинки.
Корпорация анонсировала старт продаж очередной версии транспортного средства. По предоставленной информации, Rapid будет иметь несколько отличий от предыдущей машины. Новая модель оснащена обновленными бамперами и фарами, то же самое касается и радиаторной решетки. Тем не менее габариты авто остались неизмененными как для хэтчбека, так и для седана. Разработчики установили в салон усовершенствованную мультимедийную панель без физических кнопок, а также маленькие декоративные вставки красного оттенка.
Новая Skoda оборудована атмосферным мотором на 1,5 литра, выдающего 115 лошадиных сил. Цена за седан составит 721 тысяч рублей, а за хэтчбек – 739 тысяч.
Корпорация анонсировала старт продаж очередной версии транспортного средства. По предоставленной информации, Rapid будет иметь несколько отличий от предыдущей машины. Новая модель оснащена обновленными бамперами и фарами, то же самое касается и радиаторной решетки. Тем не менее габариты авто остались неизмененными как для хэтчбека, так и для седана. Разработчики установили в салон усовершенствованную мультимедийную панель без физических кнопок, а также маленькие декоративные вставки красного оттенка.
Новая Skoda оборудована атмосферным мотором на 1,5 литра, выдающего 115 лошадиных сил. Цена за седан составит 721 тысяч рублей, а за хэтчбек – 739 тысяч.