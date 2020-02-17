«Рога ему поставила когда-то»: Алла Пугачева неоднозначно выразилась в адрес Филиппа Киркорова





Композитор, киноактриса и народная артистка России на данный момент состоит в браке с известным юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. В период с 1969 года по 2005 год Алла Пугачева была замужем четыре раза за выдающимися деятелями кино и музыки. Четвертые официально зарегистрированные отношения исполнительницы были с Филиппом Киркоровым и продлились 11 лет.Недавно российские журналисты взяли интервью у 70-летней Примадонны. Они спрашивали звезду о том, что она думает о современном творчестве ее бывшего мужа и слушает ли она его хиты. Алла Пугачева дала прямой ответ, сообщив, что она «не поклонник такого жанра». Однако любопытные корреспонденты продолжили задавать вопросы, один из которых звучал следующим образом: «Какую примерную оценку вы могли бы поставить творчеству Филиппа Киркорова». Слова, сказанные со смехом: «ничего я ему не ставлю, рога ему поставила когда-то», вызвали настоящий ажиотаж.После этих слов Алла Пугачева не комментировала свой ответ и прекратила обсуждение бывшего мужа, а также его профессиональной деятельности.