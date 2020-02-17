Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о разводе





Стоит отметить, что ранее семья Оганесян ходила в ЗАГС с заявлением о разводе. Тогда им дали время на размышление, ровно месяц. Если бы они так и не передумали, то брак был бы расторгнут 4 марта.Тем не менее, Саша и Иосиф нашли в себе силы и стали на путь примирения. Известно, что они решили взять себя, наконец, в руки и попробовать все исправить, начав с чистого листа. Ради сохранения семьи супруги дали обещание, что смогут найти в себе силы, чтобы измениться.Сам Иосиф Оганесян отметил, что посмотрел на себя со стороны и понял, что вел себя не по-мужски. Теперь он утверждает, что ни в коем случае нельзя драться с женщиной, а уж тем более, меряться с ней чем-либо. Также участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян заверил, что постарается сделать все возможное, чтобы впредь подобного больше не произошло, ведь муж должен уметь спокойно уметь реагировать на многие вещи.