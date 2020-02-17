Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о разводе
Саша Черно и Иосиф Оганесян все-таки помирились. Они приняли решение сделать все, чтобы сохранить свою семью, и забрали заявление из ЗАГСа, в котором просили, чтобы их развели.
Стоит отметить, что ранее семья Оганесян ходила в ЗАГС с заявлением о разводе. Тогда им дали время на размышление, ровно месяц. Если бы они так и не передумали, то брак был бы расторгнут 4 марта.
Тем не менее, Саша и Иосиф нашли в себе силы и стали на путь примирения. Известно, что они решили взять себя, наконец, в руки и попробовать все исправить, начав с чистого листа. Ради сохранения семьи супруги дали обещание, что смогут найти в себе силы, чтобы измениться.
Сам Иосиф Оганесян отметил, что посмотрел на себя со стороны и понял, что вел себя не по-мужски. Теперь он утверждает, что ни в коем случае нельзя драться с женщиной, а уж тем более, меряться с ней чем-либо. Также участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян заверил, что постарается сделать все возможное, чтобы впредь подобного больше не произошло, ведь муж должен уметь спокойно уметь реагировать на многие вещи.
Стоит отметить, что ранее семья Оганесян ходила в ЗАГС с заявлением о разводе. Тогда им дали время на размышление, ровно месяц. Если бы они так и не передумали, то брак был бы расторгнут 4 марта.
Тем не менее, Саша и Иосиф нашли в себе силы и стали на путь примирения. Известно, что они решили взять себя, наконец, в руки и попробовать все исправить, начав с чистого листа. Ради сохранения семьи супруги дали обещание, что смогут найти в себе силы, чтобы измениться.
Сам Иосиф Оганесян отметил, что посмотрел на себя со стороны и понял, что вел себя не по-мужски. Теперь он утверждает, что ни в коем случае нельзя драться с женщиной, а уж тем более, меряться с ней чем-либо. Также участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян заверил, что постарается сделать все возможное, чтобы впредь подобного больше не произошло, ведь муж должен уметь спокойно уметь реагировать на многие вещи.