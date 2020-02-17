В Пензе на видео попало неизвестное существо с щупальцами





Исследователь неопознанного Сергей Волков описал существо как нечто аморфное и шарообразное, но при этом оно имело отростки, похожие на щупальца. Этот объект внезапно появился перед объективом камеры видеонаблюдения на охраняемой территории и начал перемещаться. Съемка велась ночью, а пользователи Сети сравнили существо с амебой, которая поочередно выбрасывает ложноножки. Однако у некоторых граждан возникли подозрения, что на видео зафиксирован паук, который сплел на камере паутину, но из-за качества съемки он был снят нечетким.Некоторые скептики предположили, что в области забора располагался еще один объект. Многие задавались вопросом, почему освещение на видео настолько яркое.