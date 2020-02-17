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В Пензе на видео попало неизвестное существо с щупальцами

В Пензе на камеры уличного видеонаблюдения попало неизвестное существо с щупальцами. Видео было опубликовано в группе “Паранормальные феномены” на просторах соцсети “ВКонтакте”.
В Пензе на видео попало неизвестное существо с щупальцами

Исследователь неопознанного Сергей Волков описал существо как нечто аморфное и шарообразное, но при этом оно имело отростки, похожие на щупальца. Этот объект внезапно появился перед объективом камеры видеонаблюдения на охраняемой территории и начал перемещаться. Съемка велась ночью, а пользователи Сети сравнили существо с амебой, которая поочередно выбрасывает ложноножки. Однако у некоторых граждан возникли подозрения, что на видео зафиксирован паук, который сплел на камере паутину, но из-за качества съемки он был снят нечетким.

Некоторые скептики предположили, что в области забора располагался еще один объект. Многие задавались вопросом, почему освещение на видео настолько яркое.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:06

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