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Эксперты назвали слова, которые опасно произносить в телефонной беседе с мошенниками

Мошенники все чаще придумывают новые способы незаконного заработка на людях, владеющих мобильными девайсами. В связи с этим эксперты озвучили слова, которые опасно произносить во время телефонной беседы с аферистами.
Эксперты назвали слова, которые опасно произносить в телефонной беседе с мошенниками

Абоненты, которые пользуются услугами интернет магазинов, оставляют свои данные на просторах Сети или заходят на порталы с гаджетов, поэтому могут столкнуться с массовым телефонным спамом из-за распространения технологии по определению номера человека. Специалист Урван Парфентьев в эфире «Вечерней Москвы» рассказал, что голос человека может быть записан в ходе беседы с мошенниками, а затем задействован, если в защите банковских сведений указывался данный вид биометрических данных. Речь идет об определенных словах, которые транслируются системе банка или биометрическому идентификатору.

Большая часть россиян предпочитает другой вид авторизации, заключающийся в принципе 2-фазной идентификации через мобильное устройство. Такие слова, как: «согласен», «подтверждаю» и «да» запрашивает система, поэтому хакеры будут наводить на них абонентов. Как отметил эксперт, данные являются товаром, на котором можно заработать. Он также посоветовал пользоваться старым методом защиты от хакеров, добавив незнакомый номер в черный список.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:20

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