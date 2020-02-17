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У Эвелины Блёданс есть платье, которое ранее принадлежало Наталии Орейро

Актриса Эвелина Блёданс рассказала, что у неё есть о платье, которое ранее принадлежало уругвайской певице Наталии Орейро. Она уверена, что когда-то её сын, продав его, сможет купить себе дом.

Эвелина Блёданс признаётся, что уже давно не зациклена на вещах. У неё есть несколько уникальных сумок, однако слишком дорогие вещи она не хранит. Тем не менее у неё есть платье, которое ранее принадлежало Наталии Орейро, и она снималась в нём в клипе. По словам актрисы, ей не известно, сколько оно может стоить, однако признаётся, что через некоторое время наряд может стать раритетом, а её сын продаст его, чтобы купить себе дом. Также телеведущая не решилась рассказать, как у неё смогло оказаться это платье. Она лишь посетовала, что проблема заключается в его очень маленьком размере, поэтому оно ей не подойдет, поскольку уругвайская певица Наталия Орейро очень худая. Телеведущая призналась, что актриса ей нравится как творческая личность, однако Блёданс не является её поклонницей.

Блёданс отметила, что знаменитость с годами не меняется и рассказала историю о том, как у кого-то оказалась шляпка Мерлин Монро. По словам актрисы, человек не совсем не понимал, что эта вещь может принести много денег через несколько лет, однако в конечном итоге обогатила всю семью обладателя раритетного головного убора. Блёданс также создаёт в своём доме стену славы, где планирует вывешивать журнальные обложки, фотографии и важные для неё вещи. И всё же платье почётное место в доме не займёт.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:26

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