В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий Шенгелая





О смерти Георгия Шенгелая заявило пресс-ведомство Общественного телевидения Грузии. Известно, что смерть наступила 17 февраля, однако подробности не раскрываются. Пока не известно, когда состоится прощание с кинорежиссером и где пройдут похороны. Его карьера в качестве актера началась в середине прошлого века, когда он снялся в двух фильмах, а с 1960-х он трудился в студии “Грузия-фильм”. Уже в 1962 году он поставил собственный фильм, а среди наиболее известных его работ числятся “Он убивать не хотел”, “Пиросмани”, “Девушка со швейной машинкой”, “Смерть Орфея” и “Мелодии Верийского квартала”.Как известно, у артиста осталось три сына от двух браков.