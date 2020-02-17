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В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий Шенгелая

Известный советский режиссер Георгий Шенгелая скончался 17 февраля. На момент смерти деятелю культуры исполнилось 82 года.
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий Шенгелая

О смерти Георгия Шенгелая заявило пресс-ведомство Общественного телевидения Грузии. Известно, что смерть наступила 17 февраля, однако подробности не раскрываются. Пока не известно, когда состоится прощание с кинорежиссером и где пройдут похороны. Его карьера в качестве актера началась в середине прошлого века, когда он снялся в двух фильмах, а с 1960-х он трудился в студии “Грузия-фильм”. Уже в 1962 году он поставил собственный фильм, а среди наиболее известных его работ числятся “Он убивать не хотел”, “Пиросмани”, “Девушка со швейной машинкой”, “Смерть Орфея” и “Мелодии Верийского квартала”.

Как известно, у артиста осталось три сына от двух браков.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:55

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