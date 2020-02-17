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Американский певец Ne-Yo сообщил о разводе со своей женой Кристал Реней

Исполнитель и композитор Шейфер Чимер Смит, более известный под псевдонимом Ne-Yo, сообщил о разводе со своей женой Кристал Реней. В своем заявлении певец не упомянул, почему было принято такое решение, но дополнил, что их «демоны не сцепляются».
Американский певец Ne-Yo сообщил о разводе со своей женой Кристал Реней

Карьера американского исполнителя началась еще в 1999 году, однако он успешно продолжает свою творческую деятельность до сих пор и занимает первые места в музыкальных рейтингах. Кроме профессии в жизни певца был первый брак, который подарил ему дочь Мэдлин и сына Мейсона. А в 2016 году Шейфер Чимер Смит женился на модели Кристал Реней, которая родила своему супругу сына – Шейфера-младшего.

Недавно журнал «Us Weekly» опубликовал новость о разводе, которую Ne-Yo сообщил журналистам. Причина расторжения четырехлетнего брака осталась в секрете. Певец не стал делиться подробностями личной жизни и не обсуждал свою супругу. Напротив, по его словам, Кристал Реней «фантастическая женщина». Он дополнил, что всегда будет уважать ее, и надеется, что им удастся сохранить хорошие взаимоотношения.

В своем коротком интервью Шейфер Чимер Смит лишь вскользь упомянул о том, что подтолкнуло супругов к такому решению, сказав: «Мы понимаем, что наши демоны не сцепляются. И пока мы оба ими не овладеем, нам будет трудно оставаться в браке». Поклонники американского исполнителя расстроены новостью своего кумира, но продолжают следить за развитием событий и верят в лучший исход ситуации.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:13

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