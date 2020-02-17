Американский певец Ne-Yo сообщил о разводе со своей женой Кристал Реней

Карьера американского исполнителя началась еще в 1999 году, однако он успешно продолжает свою творческую деятельность до сих пор и занимает первые места в музыкальных рейтингах. Кроме профессии в жизни певца был первый брак, который подарил ему дочь Мэдлин и сына Мейсона. А в 2016 году Шейфер Чимер Смит женился на модели Кристал Реней, которая родила своему супругу сына – Шейфера-младшего.Недавно журнал «Us Weekly» опубликовал новость о разводе, которую Ne-Yo сообщил журналистам. Причина расторжения четырехлетнего брака осталась в секрете. Певец не стал делиться подробностями личной жизни и не обсуждал свою супругу. Напротив, по его словам, Кристал Реней «фантастическая женщина». Он дополнил, что всегда будет уважать ее, и надеется, что им удастся сохранить хорошие взаимоотношения.В своем коротком интервью Шейфер Чимер Смит лишь вскользь упомянул о том, что подтолкнуло супругов к такому решению, сказав: «Мы понимаем, что наши демоны не сцепляются. И пока мы оба ими не овладеем, нам будет трудно оставаться в браке». Поклонники американского исполнителя расстроены новостью своего кумира, но продолжают следить за развитием событий и верят в лучший исход ситуации.