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Семен Альтов боялся знакомиться с девушками в юности

Семен Альтов стал гостем программы «Судьба человека», где вспомнил о своей юности. По словам писателя-сатирика, он был очень застенчив и боялся знакомиться с девушками.
Семен Альтов боялся знакомиться с девушками в юности

Как рассказал сценарист, он выбирал себе понравившуюся даму и наблюдал за ней месяцами. После этого он решался на знакомство, подходил к девушке и приглашал ее посетить органный концерт. При этом, как выглядит этот музыкальный инструмент, Семен Альтов не знал. Он добавил, что представительницы прекрасного пола боялись такого ухажера и смотрели на него с испуганным видом. В юности писатель, как и его сверстники, интересовался женским телом. В то время он ходил на секцию бокса, где рядом была раздевалка. Парни стали наблюдать за девушками, на что те пожаловались вахтеру. Он забил дырки на двери каким-то листом, но это не помешало ребятам и дальше подглядывать.

Однажды посещение тренировок помогло Альтову, когда он провожал двух дам на почту. По дороге к молодым людям хотели пристать трое парней, поэтому сатирик применил кулаки. Как сказал деятель искусств, у него нет ощущения опасности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:38

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