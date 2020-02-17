Семен Альтов боялся знакомиться с девушками в юности





Как рассказал сценарист, он выбирал себе понравившуюся даму и наблюдал за ней месяцами. После этого он решался на знакомство, подходил к девушке и приглашал ее посетить органный концерт. При этом, как выглядит этот музыкальный инструмент, Семен Альтов не знал. Он добавил, что представительницы прекрасного пола боялись такого ухажера и смотрели на него с испуганным видом. В юности писатель, как и его сверстники, интересовался женским телом. В то время он ходил на секцию бокса, где рядом была раздевалка. Парни стали наблюдать за девушками, на что те пожаловались вахтеру. Он забил дырки на двери каким-то листом, но это не помешало ребятам и дальше подглядывать.Однажды посещение тренировок помогло Альтову, когда он провожал двух дам на почту. По дороге к молодым людям хотели пристать трое парней, поэтому сатирик применил кулаки. Как сказал деятель искусств, у него нет ощущения опасности.