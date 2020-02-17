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Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают юзеров

Несмотря на глобальное признание, репутация Facebook в последние годы ухудшилась из-за нарушений конфиденциальности пользователей. Эксперты назвали главные недостатки веб-платформы, которые отпугивают юзеров.

Марк Цукерберг, скорее всего, не подозревал, насколько успешным станет его небольшой проект для студентов и выпускников Гарварда под названием Facebook, который сейчас является самой крупной соцсетью в мире. Имея более 2 миллиардов активных пользователей и будучи фактическим монополистом в этом сегменте интернета - платформа перестала заботиться об конфиденциальности и собственных клиентов. По мнению экспертов издания «Слово и Дело», об этом твердо говорит политика по отношению к российским юзерам во время предположительного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Эти меры включали в себя блокировку без уведомления российских СМИ, общественных организаций и отдельных пользователей, которые якобы влияли на политическую обстановку в Штатах. При этом, обжаловать решение нет никакой возможности - для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте, к которой нет доступа заблокированным аккаунтам. Существенным недостатком отечественные специалисты также называют неудобство в интерфейсе - лента новостей не только является менее интуитивно понятной, чем на платформе "ВКонтакте", но и формируется по желаниям рекламодателей, а не по предпочтениям пользователей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:32

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