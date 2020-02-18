Ученые: Ночные кошмары полезны для здоровья





По результатам исследований, негативные сны обладают интересной силой, предоставляя возможность по-разному пережить стресс или травму. А все потому, что мозг предпринимает попытки воссоздать самые темные и глубокие страхи с помощью «виртуальной симуляции». То есть когда человек просыпается и в его памяти всплывают события, это помогает ему более продуктивно справиться с ситуацией. При закреплении таких моментов в определенных воспоминаниях личность относится к ним так, будто это случилось в прошлом времени. Согласно предположениям ученых, это позволяет абстрагироваться от страхов.Случайные кошмары могут оказаться полезными для физического здоровья. Они наблюдаются в ходе быстрого ночного отдыха, когда поток крови к мозгу поступает в мышцы и другие части тела, позволяя тканям восстанавливаться после рутинной деятельности. В итоге это благоприятно воздействует на гормоны роста и стресса, сердце, иммунную систему, а также кровяное давление. Кроме этого, кошмары способствуют подготовке к возможным угрозам в реальности и «разыгрывают» потенциально негативные ситуации до их происхождения на протяжении дня.По словам ведущего автора эксперимента Лампроса Перогамвроса, сны следует рассматривать в качестве тренировки будущих реакций, которая помогает подготовиться к опасным моментам в жизни. Как считают некоторые эксперты, кошмарные сновидения способствуют проработке раздражающих эмоций, которые человек скрывал от себя.