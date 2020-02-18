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Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на домашнем фото

Супермодель Наоми Кэмпбелл “засветила” грудь на домашнем фото. Британская актриса опубликовала новый кадр на своей странице в Instagram.

Наоми Кэмпбелл опубликовала “воскресное селфи”, на котором предстала с обнаженной грудью. Супермодель позирует, лежа в постели и укрывшись одеялом. Однако ткань не скрывает соски, которые знаменитость решила скрыть эмодзи в виде звезды. В комментариях поклонники оказались удивлены “горячим” снимком, осыпав комплиментами подтянутую грудь Кэмпбелл. Многие отметили, что модель невероятно сексуальна в свои 49 лет.

Недавно Наоми Кэмпбелл вышла в свет с каре, но на новом снимке позировала с длинными волосами. Фанаты выразили мнение, что артистка воспользовалась париком, чтобы создать нужный образ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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