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Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в бикини

Светлана Бондарчук разместила в Instagram пикантное фото в бикини, после чего нарвалась на критику одной из подписчиц. Тем не менее актриса поставила недоброжелательницу на место не менее резким замечанием.
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в бикини

Снимки в купальниках бывшая супруга режиссёра публикует на своей странице не только на отдыхе, но и когда находится в столице. Недавно Светлана Бондарчук поделилась с фолловерами сюжетом, в котором она позировала в бикини, подчеркнувшее подтянутую фигуру. При этом знаменитость рассказала, что в течение нескольких дней ела все, что хотела, в связи с чем теперь планирует сесть на диету. Эти слова удивили не только подписчиков модели, но и некоторых звезд шоу-бизнеса. Тем не менее нашлись и те, кто осудил телеведущую за фото в бикини. Некоторым из хейтеров редактор ответила лично и заявила, что будет публиковать в своем блоге все, что захочет.

Преданные поклонники Бондарчук заступились за нее в комментариях и отметили, что у их кумира все отлично. Модель часто делится с фанатами эффектными снимками в откровенных нарядах. В 2019 году телеведущая позировала в купальнике для обложки одного из глянцев.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:30

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