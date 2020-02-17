Братья-уголовники Натальи Водяновой рассказали о криминальном прошлом в студии «Звезды сошлись»





По словам родственников модели, в детстве она часто приезжала к ним в гости и вместе дети играли в песочнице. Как отметил Роман Водянов, фамилия его звездной сестры в свое время способствовала его устройству на работу. Однажды мужчине дали срок за разбой, а в юности он угнал машину. При этом бывший уголовник подчеркнул, что с криминалом он покончил. Также россиянин рассказал о своем брате Сергее, который даже стал готовить своей супруге завтраки.Второй родственник Натальи Водяновой тоже появился в студии «Звезды сошлись», где поделился историями из личной жизни. Как рассказал мужчина, когда-то он встречался с другой девушкой, а узнав о ее беременности, заставил сделать аборт. После этого влюбленные расстались. Вскоре у Сергея появилась жена. Теперь братья модели работают по заказам, выезжая на объекты.