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Братья-уголовники Натальи Водяновой рассказали о криминальном прошлом в студии «Звезды сошлись»

Близкие Натальи Водяновой в студии передачи «Звезды сошлись» рассказали зрителям о своем криминальном прошлом. Братья-уголовники больше 10 лет отсидели в тюрьме.
Братья-уголовники Натальи Водяновой рассказали о криминальном прошлом в студии «Звезды сошлись»

По словам родственников модели, в детстве она часто приезжала к ним в гости и вместе дети играли в песочнице. Как отметил Роман Водянов, фамилия его звездной сестры в свое время способствовала его устройству на работу. Однажды мужчине дали срок за разбой, а в юности он угнал машину. При этом бывший уголовник подчеркнул, что с криминалом он покончил. Также россиянин рассказал о своем брате Сергее, который даже стал готовить своей супруге завтраки.

Второй родственник Натальи Водяновой тоже появился в студии «Звезды сошлись», где поделился историями из личной жизни. Как рассказал мужчина, когда-то он встречался с другой девушкой, а узнав о ее беременности, заставил сделать аборт. После этого влюбленные расстались. Вскоре у Сергея появилась жена. Теперь братья модели работают по заказам, выезжая на объекты.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:47

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