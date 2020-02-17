Избранник приемной дочери Ивана Урганта Эрики Кикнадзе публично признался ей в чувствах





Эрика Кикнадзе родилась в 2000 году в семье Натальи Кикнадзе и бизнесмена Теймураза Куталиа. Незадолго после появления ребенка пара рассталась, а мама девочки начала встречаться со своим бывшим одноклассником Иваном Ургантом. Известный телеведущий стал настоящим отцом для дочери его супруги от первого брака.Юная Эрика Кикнадзе около пяти лет назад переехала в Лондон, чтобы обучаться живописи и истории моды. Спустя несколько лет она поступила в школу дизайна в Нью-Йорке и осталась жить в США. Хотя приемная дочь российского телеведущего очень редко публикует личные кадры, ее молодой человек периодически делится совместными фотографиями в своем блоге.Американец Мус с экзотической внешностью оставил запись на своей странице в Instagram, которую подписал словами: «Сладкая любовь и головная боль». Поклонники предположили в комментариях к посту, что отношения молодых людей «не самые идеальные», однако выглядят они «по-настоящему счастливыми».Как известно, Иван Ургант не обсуждает личную жизнь Эрики Кикнадзе в своих интервью. Однако поклонники телеведущего уверены, что он всегда поддерживает приемную дочь, как родной отец.