АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Психологи рассказали, как перестать заедать стресс и начать худеть

Многие люди привыкли заедать стресс, но это ведёт к проблемам со здоровьем. Психологи рассказали, как перестать перекусывать на нервной почве и начать худеть.
Психологи рассказали, как перестать заедать стресс и начать худеть

Нередко люди в различных непростых эмоциональных ситуациях ищут разрядку в еде. Они начинают заедать стресс и, как правило, им в этот момент под руку попадаются высококалорийные продукты, из-за чего происходит набор лишнего веса, а это приводит к ухудшению самочувствия. Психологи рекомендуют установить на холодильник специальный замок, а ключ носить при себе или хранить в специальном месте. Это позволит существенно сократить объём пищи, употребляемой в эмоциональном состоянии. Обычно в таких ситуациях многие просто хотят быстро получить пищу, но решение задачи по доступу к холодильнику охладит желание.

Кроме того, рекомендуется вести специальный дневник еды. В течение двух недель в него нужно записывать всё, что употреблялось за этот период, а затем проанализировать свой рацион и исключить из него наиболее вредные продукты. Помочь в этом могут специалисты. Кроме того, в качестве перекуса можно избрать фрукты и овощи, а также тыквенные семечки, что станет очень полезной практикой и в перспективе поможет начать худеть.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон OPPO Find X2 будет поддерживать только беспроводную…
Глеб Самойлов рассказал о «мужских разговорах» со своим единственным…
Медики из Индии рассказали о четырех утренних привычках, которые мешают сбросить лишний…
Психологи рассказали, как перестать заедать стресс и начать…
Учёные утверждают, что возникновение коронавируса может быть связано с влиянием человека на…
Медики назвали 7 привычек, которые неизбежно ведут к повреждению…
Названы витамины, ускоряющие лечение депрессии и улучшающие психическое…
Ученые: Экстракт зеленого чая и физические нагрузки снижают уровень ожирения печени у…
Британские ученые представили быстродействующее средство в форме геля для улучшения…
Медики рассказали, чем никогда нельзя запивать…
Эксперты прогнозируют возникновение гигантских "зон смерти" в Мировом…
Лера Кудрявцева перестала скрывать уменьшившуюся грудь после удаления…
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Просмотреть все новости