Психологи рассказали, как перестать заедать стресс и начать худеть





Нередко люди в различных непростых эмоциональных ситуациях ищут разрядку в еде. Они начинают заедать стресс и, как правило, им в этот момент под руку попадаются высококалорийные продукты, из-за чего происходит набор лишнего веса, а это приводит к ухудшению самочувствия. Психологи рекомендуют установить на холодильник специальный замок, а ключ носить при себе или хранить в специальном месте. Это позволит существенно сократить объём пищи, употребляемой в эмоциональном состоянии. Обычно в таких ситуациях многие просто хотят быстро получить пищу, но решение задачи по доступу к холодильнику охладит желание.Кроме того, рекомендуется вести специальный дневник еды. В течение двух недель в него нужно записывать всё, что употреблялось за этот период, а затем проанализировать свой рацион и исключить из него наиболее вредные продукты. Помочь в этом могут специалисты. Кроме того, в качестве перекуса можно избрать фрукты и овощи, а также тыквенные семечки, что станет очень полезной практикой и в перспективе поможет начать худеть.