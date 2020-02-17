Учёные утверждают, что возникновение коронавируса может быть связано с влиянием человека на природу





Учёный Морено Ди Марко отметил, что приближение пандемического риска инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, может быть обусловлено тем, как жизнедеятельность человека воздействует на природные комплексы и диких животных. Данный фактор, которому меньше всего в последнее время уделяют внимание, должен обрести приоритет при решении возникшей проблемы. Коронавирус напрямую зависит от изменчивого уровня охоты и торговли дикими животными, процесса и организации развития животноводческих ферм и утраты природных мест обитания, которые приводят к частому контакту людей с представителями фауны.Согласно утверждениям специалиста, соотношение между переменами в окружающей среде и развитием заболевания не привлекло большого количества внимания. Однако есть надежда, что данный концепт начнут учитывать при борьбе со вспышками коронавируса. На данный момент власти начинают реагировать на вероятные губительные результаты изменений на планете для человечества. Стоит отметить, что доктор из Египта составил список продуктов, способны защитить от коронавируса. Он предложил отдавать предпочтения лимонам, апельсинам, петрушке, киви, имбирю, брокколи, цветной капусте, чесноку, луку, шпинату, бобовым. Из напитков эксперт отметил зеленый чай.