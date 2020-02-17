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Медики назвали 7 привычек, которые неизбежно ведут к повреждению волос

Правильный уход не всегда гарантирует красоту шевелюры, поскольку часто ее состояние зависит от общего здоровья обладателя. При этом многие допускают ошибки, провоцирующие ломкость, тусклость и безжизненность прядей. Медики назвали 7 привычек, которые неизбежно приводят к повреждению волос.

Часто женщины используют для мытья головы слишком горячую воду, которая усиливает работу сальных желез. В итоге шевелюра быстро становится грязной. Не менее опасен для состояния прядей и слишком частый душ. Он ухудшает не только состояние волос, но и кожи головы. При этом еще одной опасной привычкой медики называют сушку феном сразу после водных процедур. Она делает волосы ломкими и слабыми. Не менее распространенной ошибкой специалисты считают закручивание прядей после душа в полотенце и чрезмерное протирание. Это лишает шевелюру доступа воздуха, что ведет к выпадению волос.

Многие дамы убеждены, что частое мытье делает локоны склонными к жирности, но это не так. В реальности отказ от процедуры приводит к накапливанию кожного сала и закупорке луковиц. Помимо этого медики внесли в перечень вредных привычек использование неправильных шампуней. Еще одной ошибкой они называют взбивание средства в пену, его достаточно просто втереть в кожу голову. При этом кондиционер следует наносить по всей длине волос.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 05:00

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