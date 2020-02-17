Медики назвали 7 привычек, которые неизбежно ведут к повреждению волос





Часто женщины используют для мытья головы слишком горячую воду, которая усиливает работу сальных желез. В итоге шевелюра быстро становится грязной. Не менее опасен для состояния прядей и слишком частый душ. Он ухудшает не только состояние волос, но и кожи головы. При этом еще одной опасной привычкой медики называют сушку феном сразу после водных процедур. Она делает волосы ломкими и слабыми. Не менее распространенной ошибкой специалисты считают закручивание прядей после душа в полотенце и чрезмерное протирание. Это лишает шевелюру доступа воздуха, что ведет к выпадению волос.Многие дамы убеждены, что частое мытье делает локоны склонными к жирности, но это не так. В реальности отказ от процедуры приводит к накапливанию кожного сала и закупорке луковиц. Помимо этого медики внесли в перечень вредных привычек использование неправильных шампуней. Еще одной ошибкой они называют взбивание средства в пену, его достаточно просто втереть в кожу голову. При этом кондиционер следует наносить по всей длине волос.